Nevşehir'de Karşıdan Karşıya Geçmekte Olan Genç Kıza Otomobil Çarptı
16 dakika önce
Nevşehir'de karşıdan karşıya geçmekte olan genç kıza otomobil çarptı Vatandaşlar kazada yaralanan genç kızı film izler gibi izlediNEVŞEHİR - Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir genç kız yaralandı.
Nevşehir
'de karşıdan karşıya geçmekte olan genç kıza otomobil çarptı
Vatandaşlar kazada yaralanan genç kızı film izler gibi izledi
NEVŞEHİR - Nevşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir genç kız yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
'nda Enes İ. yönetimindeki 50 DV 257 plakalı araç karşıdan karşıya geçmekte olan isminin Beyza olduğu öğrenilen genç kıza çarptı. Çarpmasın etkisiyle yola savrulan genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar ise kazada yaralanan genç kıza yardıma koştu. Genç
kıza yanında bulunan arkadaşının moral verdiği görülürken kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Genç kıza çarpan araç sürücüsü Enes İ. ise kazayı polis ekiplerine anlatırken yol kenarına park eden araçlardan dolayı yolun daraldığını genç kızı görmediğini anlattı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 08:05 Kaynak: İHA
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