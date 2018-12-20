Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kasım Ayında 203 Konut Satıldı

Nevşehir'de Kasım Ayında 203 Konut Satıldı

3 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayı konut satış rakamları açıklandı.

Nevşehir'de Kasım Ayında 203 Konut Satıldı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayı konut satış rakamları açıklandı.

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayında Nevşehir'de 203 konutun satıldığı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım ayı içerisinde, Kırıkkale'de 372, Aksaray'da 407, Niğde'de 392, Nevşehir'de 203 ve Kırşehir'de 243 konutun satıldığı açıklandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:59 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Nevşehir, Güncel
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