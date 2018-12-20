Nevşehir'de Kasım Ayında 203 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayı konut satış rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayı konut satış rakamları açıklandı.



TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Kasım ayında Nevşehir'de 203 konutun satıldığı açıklandı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım ayı içerisinde, Kırıkkale'de 372, Aksaray'da 407, Niğde'de 392, Nevşehir'de 203 ve Kırşehir'de 243 konutun satıldığı açıklandı. - NEVŞEHİR

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