Nevşehir'de, tarihi mekanda arama- kurtarma tatbikatı - Son Dakika
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Nevşehir'de, tarihi mekanda arama- kurtarma tatbikatı

04.08.2022 18:23
Nevşehir'de, tarihi mekanda arama- kurtarma tatbikatı

NEVŞEHİR'de, kayadan oyma tarihi Kayaşehir'de arama- kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

NEVŞEHİR'de, kayadan oyma tarihi Kayaşehir'de arama- kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kayaşehir'de düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri katıldı. Kayaşehir'de iki ayrı noktada göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için süratle olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçileri yoğun uğraş sonucu tünellerden çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Senaryo gereği sedye ile ambulanslara taşınan yaralı işçiler, Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Tatbikat sonrası açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan, "Ekiplerimiz, bilgi geldikten sonra süratle olay yerine hareket ederek en yakın sağlık tesisine ulaştırmak adına gerekli çalışmayı paydaşlarla birlikte yaptık. Ülkemiz son yıllarda sürekli sel, yangın gibi afetlerle karşılaşıyor. Afette kusursuz şekilde görevimizi yapmak adına eğitim ve tatbikatlara katılarak kendimizi her zaman hazır halde bulundurmak istiyoruz" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kayaşehir, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de, tarihi mekanda arama- kurtarma tatbikatı - Son Dakika

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