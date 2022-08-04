Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı

04.08.2022 16:19
Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı

Nevşehir'de kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Nevşehir'de kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de, 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Nevşehir Belediyesi itfaiye personeli ile jandarma ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, Kayaşehir'de arkeolojik kazı çalışmasına katılan işçilerin göçük altında kaldığı yönünde ihbar alan ekipler bölgeye sevk edildi.

Göçüğün gerçekleştiği tünelden çıkarılan iki işçi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kayacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata çeşitli kurumlardan 76 personelin katıldığını belirterek, "Yaralıları, süratle hareket ederek, en yakın sağlık tesisine ulaştırmak adına gerekli çalışmayı paydaşlarla birlikte yaptık. Ülkemiz son yıllarda sürekli sel, yangın gibi afetlerle karşılaşıyor. Afette kusursuz şekilde görevimizi yapmak adına eğitim ve tatbikatlara katılarak kendimizi hazır halde bulundurmak istiyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı Nevşehirli Gençler Doğa Kampına uğurlandı Şahin'den Kapadokya Roket Takımı'na ziyaret Şahin'den Kapadokya Roket Takımı'na ziyaret
Kaynak: AA

Kayaşehir, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
15:00 200 euro ile sigarasını yakan iki kuzen tepkilerin odağında!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:19:29. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de tarihi mekanda kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement