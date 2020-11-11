Nevşehir'de kaybolan kişi inşaatta ölü bulundu - Son Dakika

Ailesinin, İbrahim Gönenmiş'ten dünden beri haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Gönenmiş (30) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yeni Mahalle Okul Sokak'taki bir inşaatta çalışan işçiler, yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce polise haber verdi.

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