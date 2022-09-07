Nevşehir'de kayıt dışı istihdam denetimi yapıldı

Nevşehir'de kayıt dışı istihdam ve insan ticareti ile mücadele denetimi gerçekleştirildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve SGK İl Müdürlüğü denetmenleri ile koordineli olarak Ürgüp ve Avanos İlçelerinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadele" denetimi yaptı.

Edinilen bilgiye göre; yapılan denetimlerde; 12 işyeri ve 111 şahıs kontrol edildi. 8 İşyerine toplam 15 kişiyi sigortasız çalıştırmaktan denetmenlerce tutanak tanzim edildi. - NEVŞEHİR