Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek - Son Dakika

Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek
Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri'de yasaklanan düğün törenleri ve Niğde'de yapılan kısıtlamaların ardından bu illerde düğün yapmak isteyenler Nevşehir'de düğün salonlarına gelerek düğünlerini yapmak istemelerine karşı Nevşehir Valiliği, düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Kayseri'de yasaklanan düğün törenleri ve Niğde'de yapılan kısıtlamaların ardından bu illerde düğün yapmak isteyenler Nevşehir'de düğün salonlarına gelerek düğünlerini yapmak istemelerine karşı Nevşehir Valiliği, düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel geçtiğimiz gün Nevşehir'de düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi. Toplantıda düğün salonu işletmecilerine korona virüs salgınına karşı tedbir almanın ve mücadele etmenin önemine değinen Vali Becel, düğün salonu yöneticilerine tedbirler konusunda işbirliği tavsiyesinde bulundu. Özellikle son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri'de düğünlerin yasaklanmasının ardından Kayseri'de düğün yapacaklar gözünü Nevşehir'e çevirdi. Kayseri'de düğünlerin yasaklanmasıyla Nevşehir'de düğün yapmaya hazırlanan Kayseriler il genelinde bulunan düğün salonu işletmecileri ile görüşmelere başlamasının duyulmasının ardından ise Vali Becel, düğün salonu işletmecilerine Kayseri'den düğün yapmak için gelenlere salon verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Nevşehir'de yine Niğde'de de düğünlerin kısıtlanmasının ardından Nevşehir'de düğün yapmak için gelen Niğdelilere salonların verilmemesi gerekildiği konuşuldu. - NEVŞEHİR
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