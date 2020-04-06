Nevşehir'de kaz hırsızlığına gözaltı - Son Dakika

İlçe merkezinden devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine E.S.'nin sırtındaki çuvalı kontrol etti. Çuvalın içinde 3 canlı kaz bulundu. E.S, kazları ilçe merkezinden geçen Kızılırmak 'tan çaldığını itiraf etti. Gözaltına alınan E.S, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine 'hırsızlık' suçundan ifadesi alınıp, işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil