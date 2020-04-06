Nevşehir'de kaz hırsızlığına gözaltı - Son Dakika

Nevşehir'de kaz hırsızlığına gözaltı
6 saat önce
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ırmakta bulunan 3 kazı çaldığı belirlenen E.S. (28) gözaltına alındı.
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde ırmakta bulunan 3 kazı çaldığı belirlenen E.S. (28) gözaltına alındı.
İlçe merkezinden devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine E.S.'nin sırtındaki çuvalı kontrol etti. Çuvalın içinde 3 canlı kaz bulundu. E.S, kazları ilçe merkezinden geçen Kızılırmak'tan çaldığını itiraf etti. Gözaltına alınan E.S, cumhuriyet savcısının talimatı üzerine 'hırsızlık' suçundan ifadesi alınıp, işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:46 Kaynak: DHA
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