Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı
1 saat önce
Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandıNevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
'de kaza 27 kişi yaralandı
Nevşehir'in Acıgöl
ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada turistler dahil 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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NEVŞEHİR,(DHA
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(Tür: Yurt)
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