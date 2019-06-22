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Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı

1 saat önce

Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandıNevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada turistler dahil 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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NEVŞEHİR,(DHA)
(Tür: Yurt)
Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:40 Kaynak: DHA
Acıgöl, Nevşehir, Güncel
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