Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı
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Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.

Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı, System.String[]
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün otomobille çarpışıp devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
Acıgöl, Nevşehir, Güncel
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