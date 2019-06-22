Nevşehir'de kaza: 27 turist yaralandı
26 dakika önce
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada turistler dahil 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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NEVŞEHİR,
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