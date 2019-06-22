Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de kaza: 27 turist yaralandı
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Nevşehir'de kaza: 27 turist yaralandı

26 dakika önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Nevşehir'de kaza: 27 turist yaralandı, System.String[]

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada turistler dahil 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

NEVŞEHİR,

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Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
Acıgöl, Nevşehir, Güncel
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