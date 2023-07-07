Nevşehir'de Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Kask Takmamış - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Kask Takmamış

07.07.2023 18:40

Nevşehir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz'in kaza sırasında kask takmadığı ve 1 gün önce kask siparişi verdiği ortaya çıktı. Kazadaki motosikletin sahibi olan arkadaşı, Nur'un motosiklet tutkusunun ablasından geldiğini ve ileriki günlerde Antalya'da düzenlenecek yarışlara gitmeyi planladıklarını söyledi. Nur Ökçesiz'in kaza anında 122 km hızla ilerlediği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde şarkı sözleri yayınladığı belirtildi. Motosikletin sahibi ve arkadaşları, Nur'un hedefinin motor sürerken ölmek olduğunu ve bu hayalini değiştiremediklerini ifade etti.

Nevşehir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Nur Ökçesiz'in (16), kaza sırasında kask takmadığı, 1 gün önce kask siparişi verdiği öğrenildi. Kazadaki motosikletin sahibi Ömer Çatal, arkadaşı Nur'un motosiklet sevdasının yarışçı olan ve çok sayıda derece elde eden ablası Sümeyye Ökçesiz'den geldiğini, iki kardeşin ileriki günlerde Antalya'da düzenlenecek yarışlara gitmeyi planladığını söyledi.

Kaza, 5 Temmuz saat 17.30 sıralarında Nevşehir- Gülşehir kara yolunun 7'nci kilometresindeki Sulusaray mevkisinde meydana geldi. Selçuk A. yönetimindeki 51 AAL 244 plakalı otomobil, Nur Ökçesiz'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Nur Ökçesiz ile arkasında bulunun Gizem Adıyaman, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Nur Ökçesiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Gizem Adıyaman ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü de, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Nur Ökçesiz, dün Kurşunlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kaldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Kask Siparişi Verdiği Ortaya Çıktı

122 KİLOMETRE HIZLA PAYLAŞIM

Kazada yaşamını yitiren Nur Ökçesiz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada kask takmayan Ökçesiz'in olaydan 1 gün önce kask siparişi verdiği öğrenildi. Ökçesiz'in kazada kullandığı motosikletin ise, arkadaşı olan market işletmecisi Ömer Çatal'a ait olduğu belirtildi. Ökçesiz'in motosiklet sevdasının motosiklet yarışçısı olan ve çok sayıda derece elde eden ablası Sümeyye Ökçesiz'den geldiği öğrenildi. Nur Ökçesiz'in Ankara'da yaşayan ablası Sümeyye Ökçesiz ile ileriki günlerde Antalya'da düzenlenecek motosiklet yarışlarına gitmeyi planladığı bildirildi. 122 kilometre hıza kadar ulaşan motosiklet ile görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ökçesiz'in 'Bir şehir sanki karşında, hatıraların arkanda, kışkırtıyorlar seni sokakta, öldün her köşe başında, ismin her yıkık duvarda, ağlatıp kaldırımlarda, kandırıyorlar seni masalla, kalbin hep aynı çukurda' şarkı sözlerini yayınladığı görüldü.

Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Kask Siparişi Verdiği Ortaya Çıktı

"HIZ YAPINCA UYARIRDIK"

Nur'un kaza yaptığı motosikletin sahibi Ömer Çatal, "Nur'u diğer arkadaşlarının aracılığı ile markette tanıdık. Nur kendi halinde biraz içine kapanık, çok fazla konuşmayı sevmeyen birisiydi. Ablası Sümeyye yarışmacıymış. Hep ona özenirdi, o da onun gibi olmak istiyordu. Kazanın olduğu gün biz markette yoktuk. Masanın oradan anahtarı alıp gitmiş. O gün başka bir sorunumuz vardı, sorun ile uğraşıyorduk. Sonrasında benim bir görüşmem vardı o esnada telefon geldi. Motoru Nur'un götürdüğünü, o esnada kaza yaptığını öğrendik. Nur ile görüştüğümüz zamanlar 'hedefin ve hayalin ne' diye sorduğumda 'Benim bir hayalim yok. Motor sürerken ölmek istiyorum' demişti. Başka hedefleri ve hayalleri olsun istiyorduk ama bu hayalini bir türlü değiştiremiyorduk. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Nur'un arkadaşı Nazlı Güven ise, "Nur çok sıcakkanlıydı. Kendisinin motor aşkı vardı. Hızlı kullandığında arkadaş olarak kendisini uyarırdık ama pek de bu durumun önüne geçemiyorduk" dedi.

Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Kask Siparişi Verdiği Ortaya Çıktı
Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Kask Siparişi Verdiği Ortaya Çıktı
Nevşehir'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kızın Kask Siparişi Verdiği Ortaya Çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Nevşehir, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nevşehir'de Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Kask Takmamış - Son Dakika


Son Dakika
17:40 İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
17:35 AKOM saat verdi! Sıcakların ardından İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
17:30 Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
17:25 Son Dakika: Kamu idarelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 1.1 trilyonluk ek bütçe Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
17:26 Zihinsel Engelli Genç Kız Gebze'de Bulundu, 8 Kişi Gözaltına Alındı
17:24 Tuzla'da kaybolan zihinsel engelli kız, Gebze'de bir evde bulundu! 8 kişi gözaltında
17:02 Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Köyler ve Mahalleler Karantinaya Alındı
17:00 Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle tüm köyler ve mahalleler karantinaya alındı
16:51 Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu, gözyaşlarına boğuldu
16:46 Arda Güler'in imza törenini izleyen Fenerbahçeli futbolcu hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 18:41:59. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Kask Takmamış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement