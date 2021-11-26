Nevşehir'de "Kentimizi-Kendimizi Tanıyoruz Projesi" başladı - Son Dakika

Projenin startı Nevşehir Kalesi etrafında tarihi Kayaşehir'den verildi.

Nevşehir Valiliği öncülüğünde Nevşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Nevşehir Şubesi ve Nevşehir Rehberler Odası tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında Kavak ve Göre beldesinden gelen ortaokul öğrencileri, Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri ile kent merkezindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimini ziyaret etti.

Turist rehberlerinin eşliğinde düzenlenen gezide, öğrencilere Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından alanla ilgili bilgiler verildi.

Vali Becel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 7 ve 8. sınıfta öğrenim gören 8 bin 225 öğrencinin tamamının eğitim sezonu içinde tarihi alanlarda ağırlanacağını belirtti.

Projeyle kültürel miras konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasının istendiğini ifade eden Becel, "Her tarafı tarih olan bir kentte yaşıyoruz. Bu kentte 50 binden fazla öğrencimiz var. Gençlerimizin kendilerine yakın olan bu mekanları gezmediklerini, görmediklerini fark ettik. Geziyi eğitimin bir parçası haline getirmek ve ilimizi gençlerimize tanıtarak gönüllü rehberler yaratmak için çalışmayı başlattık." dedi.

Öğrencilerden Semanur Tekin, Kayaşehir'i gezmeyi çok istediği halde bugüne kadar ziyaret edemediğini dile getirerek, etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür etti.

Melek Eroğlu da arkadaşlarıyla tarihi alanları ziyaret etmenin eğlenceli ve eğitici olduğunu söyledi.