Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu

Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu Nevşehir'de 20 yıllık hayal gerçekleşiyor Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. Etabı için inşaat çalışmalarına başlandı.

Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu

Nevşehir'de 20 yıllık hayal gerçekleşiyor

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. Etabı için inşaat çalışmalarına başlandı. Nevşehir'in uzun yıllardır hayalini kurduğu projenin bir yıl içerisinde tamamlanacağı müjdesini veren Belediye Başkanı Rasim Arı, "Şükürler olsun bir sözümüzü daha gerçekleştirdik" dedi.

Nevşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından, Nevşehir'in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı için kazma vuruldu. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da gerçekleştirilen ihale ile birlikte yer teslimi yapılan firma tarafından İbrahim Paşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski sebze pazarı içerisindeki bölgede 41 adet konut ve 31 adet dükkanın yapımına başlandı. Proje için gerçekleştirilen hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, TOKİ'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu örnek mimari projelerinden birinin uygulanacağı Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıllardan beri büyük bir umutla bu projenin gerçekleşmesini bekleyen mahalle sakinlerine ve Nevşehir'e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Şehir merkezinin bu bölgelerinde yaşayan vatandaşları modern yaşam alanlarına kavuşturacak olan ve içerisinde otopark alanları, dükkanlar ve sosyal yaşam alanlarının da bulunduğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Nevşehir'in çehresini değiştireceğini söyleyen Arı, projenin diğer etapları için de çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Arı; "Şükürler olsun, şehrimizin uzun yıllardır beklediği bir projeye daha başlıyoruz. Gerçekten şehrimizin buna ihtiyacı vardı ve bu projenin mutlak suretle hayata geçmesi gerekiyordu. Tabi bunun için bizden öncede buna emek verenler oldu. Ama bunu gerçekleştirmeyi rabbim bize nasip etti. Bunun için geldiğimiz andan itibaren çok ciddi bir bürokratik atak başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bizlere bu konuda çok ciddi bir destek sağladı. Şehir birliğini, beraberliğini muhafaza edipte beraber hareket etme kabiliyetini ortaya koyunca görüyorsunuz birçok şey gerçekleşiyor. Halkımızda her gün bunun farklı bir adımına şahitlik ediyor. Bir gün kale bölgemizin turizme açılması ile ilgili sözümüzü gerçekleştiriyoruz diğer gün güneş enerjisi ile ilgili verdiğimiz sözü gerçekleştiriyoruz. Bir diğer gün buklet fabrikası kurmayla ilgili sözümüzü gerçekleştiriyoruz. Bunlar sözde küçük kolay söyleyebiliyorsunuz ama gerçekleştirilmesi gerçekten meşakkatli, zor ve yıllardır çözülemeyen işlerdi.Hızlı bir şekilde çözülüyor. Biz kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğimize dair seçimlerden önce bir söz vermiştik. Bunun gerçekleştirilmesine kimse ihtimal vermiyordu. Çünkü kentsel dönüşümlerde anlaşmalar ve bu işi hayata geçirmek gerçekten çok zor iş. Ama şükürler olsun hem ekibimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve ekiplerimiz çok büyük bir emek sarf ettiler. Bizde siyasi diyaloğu iyi yürüttük. Beraberinde şehrimizde gerçekten siyasilerimiz, valimiz bize büyük destek oldu. İşte bugün hafriyat almaya başladık." diye konuştu.

Projenin başlangıcı dolayısıyla 14 Ağustos Cuma günü temel atma programı düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Arı, projenin bir yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

"İnşallah haftaya Cuma günüde temelini atmış olacağız. Şehrimize hayırlı olsun. Bu şehrimiz için gerçekten dönüm noktalarından bir tanesiydi. Şehrin yeniden merkeze taşınmasını, eskiden insanlarımızın burada hayat sürdürmesi ile birlikte alışkın olduğu ancak binaların kullanılmaz olmasıyla birlikte tarihten kopuşu yeniden burada sağlamaya çalışıyoruz. Şehirleşme açısından çok önemli bir hamle olacak. Klasik TOKİ mantığıyla yapılan evlerden değil dört katlardan olan çok sayıda meydanı, yeşil alanı, otoparkı olan bir proje olacak. Şehrimize hayırlı olsun. Projemizi 10 adaya ayırdık ve birinci adadan başladık. İkinci ada için de en kısa zamanda görüşmeleri tamamlayıp başlayacağız. Kentsel dönüşüme başladığımız için çok mutluyuz.

Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu

Nevşehir, Toki, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:55

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nevşehir'de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

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