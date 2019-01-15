Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kesin Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı

Nevşehir'de Kesin Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı

2 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesin hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

Nevşehir'de Kesin Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesin hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan S.P., Kayseri adli makamlarınca 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.S. ve Lüleburgaz adli makamlarınca 2 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nevşehir Adliyesine sevk edilen şahıslar tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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