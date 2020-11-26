Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
26.11.2020 10:12
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ürgüp İlamat ve İnfaz Bürosunca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan aranan ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. ve Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 firari tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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