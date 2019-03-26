Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı

Nevşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aranan kişilere yönelik operasyon sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

Nevşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aranan kişilere yönelik operasyon sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3.Asliye Ceza Mahkemesinde hükümlü ve tutuklunun kaçma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinlemiş hapis cezası ile aranan Y.C.Ç., 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.P. ve silahla tehdit suçundan aranan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:42 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa
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