Nevşehir'de Kesinleşmiş Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aranan kişilere yönelik operasyon sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen aranan kişilere yönelik operasyon sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3.Asliye Ceza Mahkemesinde hükümlü ve tutuklunun kaçma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 9 ay kesinlemiş hapis cezası ile aranan Y.C.Ç., 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan hakkında 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.P. ve silahla tehdit suçundan aranan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak 65 Bin TL'lik Vurgun Yaptı

Sürüngenler Çetesi Operasyonla Çökertildi! Örgüt Lideri Yakalanmamak İçin Estetik Yaptırmış

Boşanma Aşamasında Olduğu Eşini 3 Çocuğunun Gözü Önünde Öldüren Katil Koca Yakalandı

Trans Birey, Öpücük Attığı Adam Tarafından Darp Edildi