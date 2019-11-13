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Nevşehir'de Kıbrıs gazilerine madalya

7 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 3 gaziye madalya verildi.

Nevşehir'de Kıbrıs gazilerine madalya, System.String[]

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 3 gaziye madalya verildi.


Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, beraberindeki heyetle, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri evlerinde ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan madalyaları takdim etti.


İlçeye bağlı Til köyünde Ziya Çiftçi, Özlüce köyünde Yaşar Sarıkaya ve Yazıhüyük beldesinde Hüseyin Coruk'u ikametinde ziyaret eden Kumcu, Türk milletinin kendilerine minnettar olduğunu belirterek, madalyalarını verdi.


Ziyaretlerinde Kumcu'ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Hanifi Ok ve İlçe Emniyet Amiri Resul Baydemir de eşlik etti.

Derinkuyu, Nevşehir, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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