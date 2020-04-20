Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali ve cep telefonu denetimi - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlali ve trafikte cep telefonu kullanan sürücülere yönelik uygulama yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla, kent merkezinde 22 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 216 araç kontrol edildi.



Denetimde, kırmızı şık ihlalinde bulunan 49, seyir halinde cep telefonu kullanan 14 ve çeşitli kural ihlallerinde bulunan 42 sürücüye idari para cezası uygulandı.



Ekipler tarafından sürücülere, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.