Nevşehir'de Kızılırmak'ta boğulan iki kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de Kızılırmak'ta boğulan iki kardeş hayatını kaybetti

04.08.2023 15:24

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş, serinlemek için girdikleri Kızılırmak'ta boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan çalışmalarda kardeşlerin cansız bedenleri çıkarıldı ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğularak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENLERİNİ ÇIKARDILAR

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda; serinlemek için ilçeden geçen Kızılırmak'a giren 8 ve 10 yaşlarındaki kardeşten bir süre sonra haber alınamadı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği belirlenirken, ırmaktan çıkarılan cansız bedenler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Serinlemek için Kızılırmak'a giren 2 kardeş boğularak can verdi
Kaynak: İHA
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