Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası

59 dakika önce

Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Nevşehir'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası, System.String[]

Kızılay Nevşehir Şubesi tarafından lösemi hastalığıyla mücadele eden ve ilik nakli bekleyenler için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kentteki çeşitli kurumların destek verdiği kampanyaya katılım sağlamak amacıyla Kızılay Kan Merkezine gelen vatandaşlar, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Görevliler tarafından kök hücre nakli konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

Öte yandan, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kök hücre nakli bekleyen Salim Denizhan'ın (7) yakınları da bağışçılarla sohbet ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Salim Denizhan'ın anneannesi Resmiye Ağaçdelen, AA muhabirine, kök hücre bağışına vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duygulandığını belirterek, bağışçılara teşekkür etti.


Ağaçdelen, "Başımıza gelmeden önce biz de bu konuda bilgi sahibi değildik. Kök hücre nakli kolay bir yöntemle yapılabiliyor. Kızılay tarafından ülke genelinde kampanya yürütülüyor. Umarım hem torunum hem de başka kök hücre bekleyenler sağlıklarına kavuşur." dedi.

Kızılay Kan Merkezi yetkilileri, kan ve kök hücre bağışının sürekli alındığını, çeşitli dönemlerde ise dikkat çekmek amacıyla kampanyalar düzenlendiğini belirtti.

Nevşehir, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor
F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Kıdemde "25 yıl ve 4500 gün şartı"na takılmamak için kritik tarih 8 Eylül 1999! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:37:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de kök hücre ve kan bağışı kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]