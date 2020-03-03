Nevşehir'de kontrol edilen 117 araçtan 94'üne ceza yazıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kontrol edilen 117 araçtan 94'üne ceza yazıldı - Son Dakika

Nevşehir'de kontrol edilen 117 araçtan 94'üne ceza yazıldı

6 saat önce

Nevşehir'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 94 araca cezai işlem uygulandı.

Nevşehir'de kontrol edilen 117 araçtan 94'üne ceza yazıldı, System.String[]

Nevşehir'de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 94 araca cezai işlem uygulandı.


Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 117 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 52 sürücüye fenni muayene yaptırmamak, 24 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 9 sürücüye sigorta yaptırmamak, 6 sürücüye yayalara yol vermemek ve 3 sürücüye kırmızı ışık ihlali olmak üzere toplam 94 araca cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:38 Kaynak: İHA
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