Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Nevşehir\'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Güncelleme: 14.01.2021 02:31

NEVŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

NEVŞEHİR'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Avanos karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 Y 9630 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan F.I. ve A.C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan F.I., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, kazayla soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Otomobil, Nevşehir, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:58 İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales istifa etti
23:42 İstanbul'da musluklardan çamurlu su aktı, vatandaşlar tepki gösterdi
23:31 Beykoz'da düğün konvoyunda otomatik tüfekle ateş eden kişi gözaltına alındı
23:24 Kanada Başbakanı Trudeau'nun uçağı bozuldu, G20 Zirvesi için geldiği Hindistan'da mahsur kaldı
23:23 1 milyon liralık soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu
22:49 Sudan'da pazar yerine İHA saldırısı: 40 kişi öldü, 60 kişi yaralandı
22:09 Nijerya'da feribot kazası: 26 kişi hayatını kaybetti
21:47 Antalya'da motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti
21:45 Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına Kılıçdaroğlu'nun tepkisi, CHP ile HDP'nin arasını açtı
21:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi'nde diplomasi trafiği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 04:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement