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Kopan kaya parçası yola yuvarlandı - Son Dakika

Kopan kaya parçası yola yuvarlandı

09.02.2022 14:18

Nevşehir'in Göreme ilçesinde yağıştan dolayı kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Nevşehir'in Göreme ilçesinde yağıştan dolayı kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi yolu üzerinde meydana gelen olayda, aşırı yağıştan dolayı zarar gören kaya parçası koparak yol üzerine yuvarlandı. Olayda kimse yaralanmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çalışma yapılan yolda kaya parçası kaldırılana kadar trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

(Asım Çapacı/ İHA)

Kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Kopan kaya parçası yola yuvarlandı

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Nevşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kopan kaya parçası yola yuvarlandı - Son Dakika


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