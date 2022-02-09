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Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı - Son Dakika

Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

09.02.2022 23:33
Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

Nevşehir'in Göreme beldesinde yağıştan dolayı kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde yağıştan dolayı kopan kaya parçası yola yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi yolu üzerinde meydana gelen olayda, aşırı yağıştan dolayı zarar gören kaya parçası koparak yol üzerine yuvarlandı. Olayda kimse yaralanmazken, haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çalışma yapılan yolda kaya parçası kaldırılana kadar trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı
Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı

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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de kopan kaya parçası yola yuvarlandı - Son Dakika
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