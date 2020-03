Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi tarafından "Korona Konserleri" kapsamında Emlak Konut sitelerinde "Evde Kal" konseri düzenlendi.



Nevşehir Belediyesi korona virüsü ile mücadele kapsamında vatandaşların akşam saatlerinde evde canları sıkılmaması amacıyla "Korona Konserleri" başlattı. Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen korona konserlerinin ilki Emlak konut sitesinde düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzik topluluğu tarafından düzenlenen konseri vatandaşlar balkonlarından dinledi. Müzik topluluğu tarafından düzenlenen konsere vatandaşlar balkonlarından cep telefonu ışıklarıyla eşlik ederken düzenlenen konser yaklaşık bir saat sürdü.



Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada korona konserleri silsilesinin ilkini bugün başlattıkların ve her mahallede devam edeceğini belitti. Arı, "Ülkemiz, dünyamız çok zor bir süreçten geçiyor. Çin'de ortaya çıkıp dünyanın her bir tarafında bir salgın haline gelen bu virüs belası korona virüs, sosyal, ekonomik ve siyasi manada ülkelerde ciddi değişikliğe zemin hazırlıyor. Bu ortamda, insanlarımızın evde kalması ve her türlü hijyenine dikkat etmesi gerekiyor. Bunu yaparken insanlarımızın günlük ihtiyaçları oluyor. Bu kapsamda yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için sosyal çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında evlerinde sıkılanlar için de korona konserler silsilesi ile şehrimizin psikolojisini, moral ve motivasyonunu üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Hemşerilerimiz her şeyin en güzeline layık. Her akşam inşallah korona konserleri silsilesi ile şehrimizin moral motivasyonunu üst seviyede tutmaya çalışacağız" dedi.



Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konseri takip eden Emlak konut sakinleri ise bu şekilde konser ziyafeti verilmesinden son derece mutlu olduklarını ifade etti. - NEVŞEHİR