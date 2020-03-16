Nevşehir'de korona virüs hakkında yalan paylaşım yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Nevşehir'de korona virüs hakkında yalan paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Nevşehir'de korona virüs ile ilgili sosyal medya hesaplarından yalan paylaşımda bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:59 Kaynak: İHA
Nevşehir'de korona virüs ile ilgili sosyal medya hesaplarından yalan paylaşımda bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar ve şikayetler sonrasında sosyal medya hesaplarından "Korona Virüs Nevşehir'de" paylaşımlarında bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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