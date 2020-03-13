Nevşehir'de korona virüs seferberliği - Son Dakika
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Nevşehir'de korona virüs seferberliği

6 saat önce

Nevşehir'de korona virüse karşı alından tedbirler karşısında Cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edilirken vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM'ler ve kafeler dezenfekte edildi.

Nevşehir'de korona virüs seferberliği, System.String[]

Nevşehir'de korona virüse karşı alından tedbirler karşısında Cuma namazı öncesinde camiler dezenfekte edilirken vatandaşların yoğun olarak kullandığı AVM'ler ve kafeler dezenfekte edildi.


Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından korona virüse karşı başlatılan tedbirler kapsamında durak ve otobüslerin ardından İl merkezinde bulunan tüm camiler Cuma namazı öncesinde ilaçlanarak dezenfekte edildi. Ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs terminali, parklar, duraklar, halk otobüsleri, dinlenme alanları, kültürel ve spor tesisleri gibi birçok noktada püskürtmeli ve buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yapıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip, bugün Cuma namazı öncesinde il merkezindeki tüm camilerde buharlı dezenfeksiyon makineleri ile bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelleyen dezenfeksiyon işlemi yaptı.


Nevşehir Belediyesi yetkilileri, kapalı alanlarda, kamu kurumlarında ve toplu taşıma araçlarında bulaşıcı hastalıklara neden olan mikroorganizmalara karşı programlı olarak dezenfeksiyon çalışmasını sürdürüleceğini açıkladı.


"AVM ve kafeler de dezenfekte edildi"


Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi yönetimi de AVM içerisinde toplu kullanım alanlarının yanı sıra tuvaletler, bebek bakım odaları ve kafeler dezenfekte edildi. Sabah AVM açılışı öncesinde uzman personeller tarafından alışveriş merkezinin tamamı dezenfekte edilirken Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan alışveriş merkezi olarak korona virüse karşı tüm tedbirlerimizi aldık dedi. Ozhan, " Nissara AVM olarak zaten hijyene çok önem veren bir işletmeyiz. Korona virüs ile birlikte de AVM içerisinde anti bakteriyel uygulama yapılmaktadır. Yapmış olduğumuz sıvı 24 saat boyunca etkili oluyor. Müşterilerimiz gelmeden her sabah bu uygulamayı yapmaktayız. Biz gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Müşterilerimiz de kendi hijyenlerine önem gösterdikçe biz bu virüsü yenebiliriz" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:28 Kaynak: İHA
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