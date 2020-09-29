Nevşehir'de koronavirüs hastasından sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu - Son Dakika

Nevşehir Devlet Hastanesinde Kovid-19 tedavi gören 73 yaşındaki hasta, sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdı.

Geçen hafta, yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine getirilen 73 yaşındaki İclal M.Ö, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.

İclal M.Ö, sağlık çalışanlarına hitaben not defterinin sayfasına yazdığı teşekkür mektubunu, odasına gelen hemşire Gülşah Küsmez Han'a vererek, "Taburcu edilirken verecektim ama bu hastalıktan sonumuzun ne olacağı belli değil." deyip, hastane yönetimine ulaştırmasını istedi.

Hastane yetkililerinin, basın mensuplarıyla paylaştığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sayenizde kısa sürede iyileştim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hastane personeline de teşekkürler. Yemeklerden de çok memnun kaldım. İnsan ancak böyle güzel yemekleri evinde yiyebilir. Haklarını helal etsinler. Devlet hastanesinin her tespiti doğru, ben burada iyileştim, teşekkürler."

İclal M.Ö'nün hastanede tedavisi sürüyor.