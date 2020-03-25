Nevşehir'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Nevşehir'de belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında cadde, sokak, parklar ve vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları devam ediliyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ettiği bildirildi.



Belediye Başkanı Rasim Arı, bu süreçte vatandaşlardan da gerekli hassasiyeti göstermelerini isteyerek, şunları ifade etti:

"Hükümetimiz, Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda her türlü tedbiri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetle konunun üzerinde duruyor. Hem ekonomik, hem kültürel, hem sosyal alınabilecek bütün tedbirler alınmakta. Bu şehirde de insanlarımızın bu virüs belasından hem tez zamanda kurtulabilmesi, hem de birbirlerine bulaştırmaması için gerçekten belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Neredeyse şehirde ilaçlamadığımız kamu kurum ve kuruluşu kalmadı. Onun haricinde durakları, otobüsleri, taksileri, servisleri, bankaları da ilaçladık. İnsanlarımızın toplu bulunabileceği her yeri dezenfekte ettik."