Nevşehir'de koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 58 kişiye para cezası - Son Dakika

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 58 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik il genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ilçelerden Avanos'ta 30, Ürgüp'te 16, Derinkuyu'da 8, Gülşehir'de 3, Hacıbektaş'ta 1 kişiye para cezası kesildi.

İl genelinde sadece Acıgöl ve Kozaklı ilçelerinde herhangi bir cezai işlemin uygulanmadığı öğrenildi.