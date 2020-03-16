Nevşehir'de koronavirüsle ilgili provokasyon içerikli paylaşım yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli... - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine koronavirüs salgınıyla ilgili sosyal medya hesaplarından asılsız paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla iki zanlıyı yakaladı.

Nevşehir 'de yeni tip koronavirüsle ilgili sosyal medyadaki provokasyon içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

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