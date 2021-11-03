Nevşehir'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden öğretmenin adı parkta yaşatılacak - Son Dakika

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini kaybederek yaşamını yitiren ortaokul öğretmeni Caner Erdoğan'ın adı, belediye tarafından yaptırılan parka verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezindeki Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni Erdoğan, yakalandığı virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede nisan ayında yaşamını yitirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla okulun yanındaki arazi düzenlenerek, alana çocuk oyun grubu ve kent mobilyaları yerleştirildi, peyzaj düzenlemesi yapıldı.

"Caner Erdoğan" isminin verildiği parkın açılışı için düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, Erdoğan'ın öğrencileri ve meslektaşları dua etti.

Etkinlikte bir konuşma yapan Belediye Başkanı Savran, salgın sürecinde çeşitli meslek gruplarında olduğu gibi eğitim camiasında da kayıplar yaşandığını aktararak, vefat edenleri rahmetle andığını belirtti.

Öğrencileri ve meslektaşlarınca sevilen bir öğretmenin adının yaşatılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Savran, "Caner öğretmenimizin tıpkı diğer öğretmenlerimiz gibi çocuklarımıza yaptığı fedakarlıkların yanında bizim yaptığımız küçük bir şey. İstedik ki kendi görev yaptığı okulunun yanı başındaki bu parkta o çok sevdiği öğrencileri neşe içerisinde oynasın, öğretmen arkadaşları burada vakit geçirsin. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Caner Erdoğan'ın öğretmen eşi Nazife Erdoğan da parkın yapımından duyduğu mutluluğu dile getirdi.