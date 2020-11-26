Nevşehir'de Kovid-19 servisi çalışanları ile karantinadaki vatandaşlara kabak çekirdeği dağıtıldı - Son Dakika

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) tarafından, pandemi hastanesinde görevli sağlık çalışanları ile KYK yurdunda karantina altında bulunanlara bağışıklıklarının güçlenmesine destek amacıyla coğrafi işaret tescilli Nevşehir kabak çekirdeği dağıtıldı.

NTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla NTB Başkanı İbrahim Salaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'i ziyaret ederek, paketler halinde hazırlanmış kabak çekirdeklerini teslim etti.

Çekirdekler, Nevşehir Devlet Hastanesi Kovid-19 servisinde çalışan personel ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinadaki vatandaşlara ulaştırıldı.

NTB Başkanı Salaş, içeriğinde demir, magnezyum, çinko olduğu için vücuda direnç verdiği bilinen kabak çekirdeğinin, Kovid-19 ile mücadele sürecinde fedakarca görev yapan personel başta olmak üzere pozitif oldukları bilinenlere dağıtarak, fayda sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Nevşehir kabak çekirdeğinin coğrafi işaret tescilli olduğunu, bu süreçte tüketilmesinin tavsiye edildiğini vurgulayan Salaş, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız, bu zorlu süreci başarılı bir şekilde omuzlayarak büyük fedakarlık yapıyor. Biz onlara sadece dua etmekle yetinmek istemedik. Çeşitli mineraller bakımından zengin olan kabak çekirdeği bağışıklığı güçlendirici özelliğe sahip. Bir avuç kabak çekirdeği çok derde deva olduğu için onlara bunu ikram etmek istedik."