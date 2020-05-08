Nevşehir'de Kovid-19'u yenen anne ve bebeği alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan anne ve 40 günlük bebeği, sağlıklarına kavuşmalarının ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildi.



Nevşehir Devlet Hastanesine, yüksek ateş şikayetiyle başvuran anne S.T. (22) ve bebeği A.T, testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı.



Hastanenin Kovid-19 servisindeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan anne ve bebeği hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde ambulansla evlerine uğurlandı.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Anne ve bebeğine uygun gerekli tetkik ve tedaviler yapıldı, tedavilere olumlu yanıt alındı. Takip süresince normalleşen hastalarımız 14 günün sonunda taburcu olmuştur." denildi.