Nevşehir'de Köy Okulları ve Taşımalı Eğitim Tatil Edildi
31 dakika önce
Nevşehir Merkez ilçeye bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim öğleden sonra tatil edildi.
Nevşehir Merkez
ilçeye bağlı köy okulları ve taşımalı eğitim öğleden sonra tatil edildi.
Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Kar
yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir merkeze bağlı köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 08/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile il merkezine ilçe, kasabalar ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz de 08/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 Kaynak: İHA
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