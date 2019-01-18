Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Köy Okullarına ve Taşımalı Eğitime Kar Tatili

Nevşehir'de Köy Okullarına ve Taşımalı Eğitime Kar Tatili

33 dakika önce

Nevşehir'de köy okulları ve taşımalı eğitim il genelinde yarın için tatil edildi.

Nevşehir'de Köy Okullarına ve Taşımalı Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Nevşehir'de köy okulları ve taşımalı eğitim il genelinde yarın için tatil edildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için, Nevşehir il genelinde taşımalı gelen öğrencilerimiz ile köy okullarımız ve köy, belde, ilçelerden kendi imkanlarıyla il/ilçe merkezine gelen öğrencilerimiz, 18 Ocak 2019 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. İdari izinli olan öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabilecektir" denildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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