Nevşehir'de Köy Okullarına ve Taşımalı Eğitime Kar Tatili
33 dakika önce
Nevşehir'de köy okulları ve taşımalı eğitim il genelinde yarın için tatil edildi.
Nevşehir
'de köy okulları ve taşımalı eğitim il genelinde yarın için tatil edildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için, Nevşehir il genelinde taşımalı gelen öğrencilerimiz ile köy okullarımız ve köy, belde, ilçelerden kendi imkanlarıyla il/ilçe merkezine gelen öğrencilerimiz, 18 Ocak 2019 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. İdari izinli olan öğrencilerimiz hafta içi okullarından karnelerini alabilecektir" denildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu
Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu
THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı
Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'li İsim Ortak Aday Olacak mı?' Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt