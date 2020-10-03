Nevşehir'de köylerinde taş ocağı işletilmesini istemeyen vatandaşlar eylem yaptı - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburç köyünde eylem yapan vatandaşlar, özel bir firma tarafından bazalt kaya çıkarılan ruhsatlı maden ocağının faaliyetinin durdurulmasını istedi.

Karaburç köyü sakinleri, traktör ve araçlarla köy girişinde, 2019 yılında maden işletme ruhsatı alınarak faaliyete geçen maden ocağı yakınında bir araya geldi.

Karaburç Köyü Doğayı Koruma ve Geliştirme Platformu tarafından düzenlenen eyleme katılanlar "Köyüme dokunma", "Köyümde maden ocağı istemiyorum" yazılı pankart taşıdı.

Platform adına konuşan Selcan Dönsel, köy halkı adına hukuki mücadele başlattıklarını, Kayseri 1. İdare Mahkemesine başvuruda bulunduklarını söyledi.

İlgili bakanlıktan ruhsat alan işletmenin nisan ayından itibaren çalışmalara başladığını, köy halkının madenin işletilmesine karşı çıktığını belirten Dönsel, madendeki çalışmanın köydeki yaşamın sona ermesine neden olacağını iddia etti.

Köy halkının haklı bir mücadele verdiğini öne süren Dönsel, madenin faaliyetinin durdurulmasını talep ettiklerini aktardı.

Açıklamanın ardından vatandaşlar dağıldı.