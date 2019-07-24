Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de kumar operasyonu
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Nevşehir'de kumar operasyonu

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen kumar operasyonunda bir iş yerinde 14 adet kumar pulu olarak kullanılan çay pulu, 104 adet oyun kağıdı ve oyunda kullanıldığı değerlendirilen 595 liraya el konuldu.

İş yer sahibine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, 4 şüpheliye ise kumar oynamaktan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:02 Kaynak: İHA
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