Nevşehir'de kumar oynayan 4 kişiye

Nevşehir'de bir kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "sosyal mesafe" kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğine, Yeni Mahalle'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan bir kıraathanede kumar oynandığı yönünde ihbarda bulunuldu.

İş yerine giden polis ekipleri, kumar oynayan 4 kişiye "sosyal mesafe"yi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.