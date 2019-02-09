Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı

Nevşehir'de Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı

31 dakika önce

Nevşehir'in Göre kasabasında aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.

Nevşehir'de Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı, System.String[]
Nevşehir'in Göre kasabasında aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Göre Kasabası Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde Abdurrahman Baş'a ait 17 koyun ve 1 keçi aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Koyun sürüsünü saldıran kurtlardan geriye ise sadece postları kaldı. Koyunlarını kurtların saldırısı sonrasında açıklamada bulunan Abdurrahman Baş, "17 koyunumuz ve 1 keçimiz aç kalan kurtların saldırısına uğradı. Koyunlarımızdan geriye sadece postları kaldı" dedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:11 Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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