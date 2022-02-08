Üye Girişi
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

08.02.2022 13:32
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir il genelinde 'Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi' uygulaması gerçekleştirildi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir il genelinde 'Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi' uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde 13 bölgede 48 ekip, 189 personelin katılımıyla 'Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetimi' yapıldı. Yapılan uygulamada 162 okul çevresi, 785 şahıs, 67 metruk bina,12 internet salonu, 8 oyun salonu, 65 kahvehane- kafe, 8 iddia bayi, 17 içkili yer, 52 büfe ve 130 park bahçe kontrol edildi.

Ayrıca trafik birimlerince 11 ekip, 22 personel ile 11 farklı noktada araçlar ve sürücüler üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada 123 adet okul servis aracı kontrol edildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:33 Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir
13:28 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şüphelilerinden Ali Yasak: Biz ona abi dedik, o bize küfredip parmak salladı
12:11 Donarak öldüğü iddia edilen adamın kardeşleri: Abimiz kalp krizinden öldü
13:09 Kurallara uymadı! Yasak olan yerden dönen öğrenci servisi ile otobüs çarpıştı
13:04 İki Alman devinin Uğurcan Çakır kavgası! Trabzon'un kaptanı yolcu
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:40:02. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement