Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika
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Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

17.03.2022 12:58
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezimde şok uygulama yapıldı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezimde şok uygulama yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekip ve 90 personelin katılımı ile şok uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada; 33 işyeri, 1 park/bahçe/yürüyüş alanı, 156 araç kontrol edildi. Uygulamada ayrıca bin 52 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

Yapılan uygulamada 3 'Yoklama Kaçağı/Bakaya' tespit edilirken 3 araç sürücüsüne de çeşitli kusurlardan idari para cezası uygulandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı
Nevşehir'de kuş uçurtulmadı

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de kuş uçurtulmadı - Son Dakika
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