Nevşehir'de Kütüphane Haftası'nda okullarda kitap dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de Kütüphane Haftası'nda okullarda kitap dağıtıldı

30.03.2022 13:01
Nevşehir'de Kütüphane Haftası'nda okullarda kitap dağıtıldı

Nevşehir'de, Gülşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Her Mevsim Bisiklet" etkinliği, bu yıl "Okuyorum, öğreniyorum, geziyorum" temasıyla gerçekleştirildi.

Nevşehir'de, Gülşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen "Her Mevsim Bisiklet" etkinliği, bu yıl "Okuyorum, öğreniyorum, geziyorum" temasıyla gerçekleştirildi.

Gülşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bisiklet Kulübü üyeleri ve bisikletli polisler, Kütüphane Haftası kapsamında kaymakamlık önünde düzenlenen etkinlikte, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat tarafından uğurlandı.

Kulüp üyeleri ve bisikletli polisler, gönüllülerden temin edilen hikaye kitapları ve bisiklet kullanım kılavuzu broşürlerini, bisiklete monte edilen römorklarla ilçede bulunan okullara taşıdı.

Zorlu yolları aşarak okul bahçesinde toplanan grup, öğrencilere bisiklet kullanma kurallarını anlattı.

Etkinliğe bisikleti ile katılan Gülşehir Milli Eğitim Müdürü Resul Çevik, Kütüphane Haftası kapsamında yaptıkları etkinlikte gönüllülük esasıyla bağışlanan kitapları, bisiklet kulübü üyelerinin katkıları ile okullara ulaştırdıklarını belirtti.

Bisiklet kulübü başkanı Mehmet Ulaş Özsoy ise düzenledikleri "Her Mevsim Bisiklet" etkinliğini bu yıl devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aynı zamanda okul okul gezerek hem bisiklet kullanımını özendirmeyi hem de okuma kültürünü çocuklara aşılamayı amaçladıklarını kaydeden Özsoy, "Etkinliğimize pandemi ile ara vermiştik, tekrar başladık. Sağlıklı yaşam, çevreyi koruma ve bisikletli bir hayat sürdürebilirliğini öğrencilerimize kazandırmak ve çevremizde bu duyarlılığı artırmak amacıyla bisiklet etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Etkinlik bitiminde okulları gezerek öğrencilerimize kitap hediye edeceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hataylı öğrenciler, atık malzemelerle 300 okula kütüphane kazandırdı Hataylı öğrenciler, atık malzemelerle 300 okula kütüphane kazandırdı Düzce'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Düzce'de motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kütüphane Haftası, Anadolu Lisesi, Nevşehir, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Kütüphane Haftası'nda okullarda kitap dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:18:59. #1.12#
SON DAKİKA: Nevşehir'de Kütüphane Haftası'nda okullarda kitap dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement