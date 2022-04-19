NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ

19.04.2022 17:17

NEVŞEHİR'de etkili olan kuvetli rüzgar nedeniyle cami minaresi yıkıldı, seralar zarar gördü.

NEVŞEHİR'de etkili olan kuvetli rüzgar nedeniyle cami minaresi yıkıldı, seralar zarar gördü.

Nevşehir'de dün başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle Acıgöl ilçesi Karapınar beldesinde Fatih Camisi'nin minaresi yıkıldı. Mahalle sakini Ahmet Yılmaz, Gece yarısı caminin minaresi uçtu. Oldukça yoğun bir fırtına yaşadık dedi. Şaban Yıldırım ise, bu denli tuvvetli rüzgarı hayatında hiç yaşamadığını belirterek, Caminin minaresi büyük bir gürültü ile yıkıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı diye konuştu.

Ürgüp ilçesinde ise, rüzgar nedeniyle 7 sera zarar gördü. Seraların naylon kaplamaları yırtıldı. Sera üreticisi Mehmet Kaya, Rüzgardan dolayı seralarda ciddi zarar yaşandı. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz gibi yiyecekleri yetiştirdiğimiz seralar zarar gördü dedi.

Sera üreticisi Hüsamettin Kaya ise, şiddetli rüzgar nedeniyle sera alanlarında ciddi zarar oluştuğunu kaydederek, Aşırı rüzgarla sizin de gördüğünüz gibi sera alanları açıldı. Ürünlerin bir kısmı zarar gördü. Yardım bekliyoruz diye çağrıda bulundu.

NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ
NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: NEVŞEHİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; CAMİ MİNARESİ YIKILDI, SERALAR ZARAR GÖRDÜ - Son Dakika
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