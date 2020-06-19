Nevşehir'de LGS'ye girecek öğrencilere karpuz dağıtıldı - Son Dakika

Nevşehir'de LGS'ye girecek öğrencilere karpuz dağıtıldı

NEVŞEHİR'de belediye tarafından, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrencilere karpuz dağıtıldı.

Karpuz dağıtımı, LGS'nin yapılacağı 22 okuldan birisi olan Mihriban Emin Gülen Ortaokulu bahçesinde yapıldı. Belediye görevlileri, LGS'ye girecek öğrencilere enerji olması için kamyonetlerin kasalarındaki karpuzları ücretsiz dağıttı. Karpuz dağıtımında yer alan Belediye Başkanı Rasim Arı, LGS öncesi öğrencilere 27 ton karpuz dağıtacaklarını söyleyerek, " Türkiye'nin, gerek Avrupa ve gerekse diğer dünya ülkelerinden en önemli farkı genç bir nüfusa sahip olması. Gençlerimiz uzun bir pandemi dönemiyle birlikte, sıkıntılı bir süreçten geçerek yarın sınava girecek. Yavrularımıza karpuz dağıtmak düşüncesi, hem onlara moral ve motivasyon kazandırma, hem onları unutmadık anlamında bir değerdir. Adana'dan getirdiğimiz karpuzlarımız yavrularımız için 'sizin yanınızdayız, biz sizi unutmuyoruz' anlamı da taşıyor. Yavrularımıza başarılar diliyorum, ailelerinin ve kendilerinin verdikleri emekleri Allah zail etmesin" ifadelerini kullandı.