Nevşehir'de lise öğrencileri ihtiyaç sahibi ailenin evini yeniledi - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mahalle muhtarı aracılığıyla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yeniledi.



Okul idaresi ve öğrencilerce hazırlanan "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında kolları sıvayan öğrenciler, Çalışanlar Mahallesi'nde yaşayan Suat Aydoğdu'nun evinde bir hafta süreyle tadilat ve temizlik çalışması yaptı.



Öğrenciler, 2 çocuklu, yaz dönemlerinde çeşitli işlerde çalışarak evini geçindirmeye çalışan 44 yaşındaki Aydoğdu'nun müstakil evini boyayıp elektrik-su tesisatı ile kırık camlarını değiştirdi.

İkametin avlusuna kilitli parke taşı döşeyen öğrenciler, kanepe, ocak ve dolap gibi eşyaların tamiratını tamamladıktan sonra ev ve bahçeyi temizledi. Öğrenciler evi, yenilenmiş haliyle aileye teslim etti.

Okul müdürü Mehmet Göktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizle bir araya gelerek nasıl bir proje yapabileceğimizi düşündük. Yardıma ihtiyaç duyan bir aile belirledik ve çalışmayı gerçekleştirdik. Burada asıl amaç çocukların yardımlaşmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlamaktı. Bunu da fazlasıyla yaptılar. Bu da bizi mutlu etti. Bu çalışmanın yaygınlaşması tek temennimizdir. İnşallah amacına ulaşmıştır ve aile de memnun kalmıştır."

Göktan, proje kapsamında ileriki süreçte benzer çalışmalar yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Projede yer alan öğrencilerden Yasin Davarcı da çalışmayla hem tecrübe kazandıklarını hem de ihtiyacı olan bir aileye destekte bulunduklarını söyledi.



Davarcı, "Arkadaşlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi ailenin evinin bahçesinde 6 römork enkazı dışarı taşıyarak projeye başladık. Bahçe zeminini düzelttikten sonra kilitli parke taş döşedik. Öğretmenlerimizin desteği ile evin elektrik tesisatını değiştirdik. Evin kırık olan camlarını yeniledik ve duvarlarında alçı çalışması yaptıktan sonra komple boyayıp aileye teslim ettik." diye konuştu.



İhtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için yapılan projede yer almaktan memnun olduğunu ifade eden öğrencilerden Melis Şehnaz Ödemiş de yorucu bir çalışmanın ardından kendilerinin de ev sahibinin de mutlu duyduğunu kaydetti.



Evi onarılıp yenilenen Suat Aydoğdu, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, projenin yardıma muhtaç başka ailelerin de desteklenmesi amacıyla sürdürülmesini diledi.