Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"
Son Dakika Spor Haber

Nevşehir'de "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"

18 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" başladı.

Nevşehir'de

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 4 ayrı grupta 16 takımın mücadele vereceği turnuva sonunda dereceye giren takımların ödüllendirileceği bildirildi.


Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen turnuva, 4 Eylül'de oynanacak final müsabakası ile sona erecek. İlk 3 dereceye giren takımlara kupa, şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek.

Nevşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona, Real Betis'ten özür diledi!
Adil Rami'nin Fenerbahçe'den kazanacağı ücret ortaya çıktı Beşiktaş'ın yeni transferi Nkoudou, idmanı yarıda bıraktı Galatasaray yönetimine müjdeli haber! Mahkeme kararını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:40:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de "Mahalleler Arası Futbol Turnuvası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]