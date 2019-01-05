Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Mahalli Sanatçılar Kimsesiz Çocuklar İçin Çaldı

Nevşehir'de Mahalli Sanatçılar Kimsesiz Çocuklar İçin Çaldı

42 dakika önce

Nevşehir'de mahalli sanatçılar kimsesiz çocuklar için çaldı Mahalli sanatçılardan örnek hareket Kadınlar kimsesiz çocuklar için matine düzenlediNEVŞEHİR - Nevşehir'de bulanan 15 mahalli sanatçı tarafından geliri kimsesiz çocuklara verilmek üzere düzenlenen programa kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Nevşehir'de mahalli sanatçılar kimsesiz çocuklar için çaldı
Mahalli sanatçılardan örnek hareket
Kadınlar kimsesiz çocuklar için matine düzenledi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bulanan 15 mahalli sanatçı tarafından geliri kimsesiz çocuklara verilmek üzere düzenlenen programa kadınlar büyük ilgi gösterdi.
Nevşehir'de bulunan mahalli sanatçılar geliri Sevgi Evlerinde kalan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlediği programa kadınlar büyük ilgi gösterdi. 15 sanatçının ortaklaşa düzenlediği programa büyük ilgi gösteren kadınlar sanatçıların söylemiş oldukları şarkılarla eğlenirken programdan elde edilen gelirin tamamı Sevgi Evlerinde kalan kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını için kullanılacak.
Nevşehir'de düzenlenen programı organize eden Servet Durum, "Nevşehir Sevgi Evlerinde kalan 32 tane çocuğumuz var. O çocuklarımıza bir yardımımız olsun diyerek kıyafet alalım ihtiyaçlarını giderelim diye böyle bir etkinlik yaptık ve matine düzenledik. Mahalli sanatçılarımızdan destek aldık. Yaklaşık 15 sanatçımız katılım yaptı. Nevşehir'de ki kadınlarımız sosyal medyadan paylaşarak herkesi etkinliğe davet etti. Herkes akın akın şu anda geliyor. Nevşehir'de ilk olan bir şeyi yaptık ve inşallah bunun devamını getireceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Nevşehir, Genel
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