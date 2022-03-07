Nevşehir'de marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı - Son Dakika

Nevşehir'de zabıta ekipleri, stokçuluğun önlenmesi amacıyla marketlerde ayçiçek yağı denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.

Marketlerin depolarını da denetleyen ekipler, gıda ürünlerinde raf ile kasa arasında fiyat farkı ve ekmek gramaj kontrolü de gerçekleştirdi.

Marketlerde tespit edilen olumsuzluklar, hazırlanan tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.