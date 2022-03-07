Nevşehir'de marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

07.03.2022 16:20
Nevşehir'de marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı

Nevşehir'de zabıta ekipleri, stokçuluğun önlenmesi amacıyla marketlerde ayçiçek yağı denetim yaptı.

Nevşehir'de zabıta ekipleri, stokçuluğun önlenmesi amacıyla marketlerde ayçiçek yağı denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.

Marketlerin depolarını da denetleyen ekipler, gıda ürünlerinde raf ile kasa arasında fiyat farkı ve ekmek gramaj kontrolü de gerçekleştirdi.

Marketlerde tespit edilen olumsuzluklar, hazırlanan tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirildi.

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Nevşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de marketlerde ayçiçek yağı denetimi yapıldı - Son Dakika


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